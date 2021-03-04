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نجمة "صراع العروش" تنضم للمسلسل الجديد المشتق من Star Wars
الخميس 04/مارس/2021 - 08:30 ص
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شركة ديزني عن ضم النجمة انديرا فارما الشهيرة بظهورها في مسلسل صراع العروش، لأبطال مسلسل جديد مشتقل من عالم "ستار وورز".
ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل، سيطرح للعرض بعنوان Obi-Wan Kenobi، ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من ابطال سلسل ستار وورز السابقين.
ومن ضمنهم النجم الكبير ايوان ماكجريجور، وكانت قد جسدت اندريا في مسلسل صراع العروش شخصية باسم ايلاريا ساند.
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