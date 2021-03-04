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نجمة "صراع العروش" تنضم للمسلسل الجديد المشتق من Star Wars

الخميس 04/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نجمة صراع العروش تنضم للمسلسل الجديد المشتق من Star Wars

أعلنت شركة ديزني عن ضم النجمة انديرا فارما الشهيرة بظهورها في مسلسل صراع العروش، لأبطال مسلسل جديد مشتقل من عالم "ستار وورز".

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل، سيطرح للعرض بعنوان Obi-Wan Kenobi، ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من ابطال سلسل ستار وورز السابقين.

ومن ضمنهم النجم الكبير ايوان ماكجريجور، وكانت قد جسدت اندريا في مسلسل صراع العروش شخصية باسم ايلاريا ساند.

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