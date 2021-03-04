قيامة عثمان 48| تعرف على موعد وتردد القنوات الناقلة لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

تصدر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 48 تريند جوجل وهذا بعد ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة من جانب عشاق الدراما التركية، وخاصة ؟أن الحلقة 48 شهدت أحداثا مثيرة وشيقة مما جعلها تريند اليوم





قيامة عثمان 48.. تفاصيل المسلسل

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 48، حول مشهد صراع تاريخي حيث أن عثمان إبن ارطغرل إبن سليمان شاه يقوم بتأسيس الدوله العثمانيه، وذلك بعد وفاه والده أمير القبائل التركية وانتقال المنصب الخاص به الى ابنه عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، والذي قد ورث ابنه عثمان منه شجاعته وطريقته فى الحكم كم انه كان يشبه ابيه في الطريقه التي يتصرف بها حيث تمكن بعد ذلك من انشاء دولة قوية تصد كل الهجمات الصليبيه خلال أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 48.





قيامة عثمان 48.. موعد العرض

يتم عرض قيامة عثمان الحلقة 48، عبر قناة ATV التركية كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، ويعرض الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا.





تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 48





قناة اليرموك





تردد: 11678.





معدل الترميز: 27500.





الاستقطاب: عمودي.





معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.





قناة atv





تردد: 10796.





معدل الترميز: 27500.





الاستقطاب: أفقي.





معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.





قناة الفجر الجزائرية





تردد: 12034.





معدل الترميز: 27500.





الاستقطاب: رأسي.





معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.