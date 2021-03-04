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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

الخميس 04/مارس/2021 - 08:35 ص
اعتراض صاروخ - صورة أرشيفية
اعتراض صاروخ - صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان جنوبي السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد قال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

 وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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الكلمات المفتاحية

جازان تدمير صاروخ بالستي السعودية التحالف العربي

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