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ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 6 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- سيمبا 6 نقاط.

2- فيتا كلوب 3 نقاط.

3- الأهلي 3 نقاط.

4- المريخ 0 نقاط.

يذكر ان الأهلي قد خسر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الماضية، بنتيجة هدف دون رد، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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