خبر سار لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

زف البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نبأ سار لناديه الباريسي وذلك قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام نيمار بنشر رسالة إيجابية له عبر مواقع التواصل الإجتماعي, حيث يغيب النجم البرازيلي عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة كان في بطولة كأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي.

وكانت تلك الإصابة سببا في ابتعاد النجم البرازيلي عن باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب التي فاز فيها بأربعة أهداف مقابل هدف في الكامب نو معقل برشلونة يوم 16 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره برشلونة يوم 10 مارس الحالي على ملعب حديقة الأمراء.

وقال نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة".

واختتم نيمار حديثه قائلا: "أنا سعيد, لنستمر في التطور والتحسن".