ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، السر وراء توقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قبل مجلس الإدارة.

الأهلي كان أعلن أنه تم تغريم كهربا لاعب الفريق، بمبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر، أمس الأربعاء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سبب إيقاف كهربا في الأهلي عدم احترامه لموسيماني ومصافحته عقب مباراة طلائع الجيش، وكنت أعلم ذلك منذ ليلة المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي كان نجح في الحصول على خدمات محمود عبدالمنعم كهربا، في انتقالات الشتاء قبل الماضية، وشهدت هذه الفترة العديد من الأزمات للاعب.