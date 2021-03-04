حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - مغبر وغائم جزئي أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س





أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.