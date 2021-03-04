متظاهرو ميانمار يخرجون إلى الشوارع بعد يوم عنيف من الاضطرابات

خرج النشطاء المؤيدون للديمقراطية في ميانمار إلى الشوارع يوم الخميس للتظاهر ضد الحكم العسكري بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة مقتل 38 شخصا في أعنف يوم من الاضطرابات منذ انقلاب الشهر الماضي.





وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة فتحت النار لتفريق احتجاج في بلدة باثين غربي يانغون في ساعة مبكرة من صباح الخميس، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وقال شهود إن الشرطة والجنود أطلقوا النار، الأربعاء، بالذخيرة الحية في عدة مدن وبلدات، وذلك بعد يوم من دعوة دول مجاورة المجلس العسكري إلى ضبط النفس.





وبغض النظر عن الخطر، قال نشطاء إنهم رفضوا العيش في ظل الحكم العسكري وعزموا على الضغط من أجل إطلاق سراح زعيمة الحكومة المنتخبة أونغ سان سو كي والاعتراف بفوزها في انتخابات نوفمبر. وقال الناشط مونج ساونجكا لرويترز "نعلم أنه يمكن دائما أن نتعرض للرصاص الحي ونقتل لكن لا معنى للبقاء على قيد الحياة تحت حكم المجلس العسكري".





في بعض أجزاء يانغون، علق المتظاهرون ملاءات وأردية على طوابير عبر الشارع لإفساد منظر الشرطة وهي تصوب أسلحتها. كما أنها كانت ملفوفة من الأسلاك الشائكة لتعزيز الحواجز.





وقال سكان إنه قامت خمس طائرات مقاتلة بعدة تمريرات منخفضة في التشكيل فوق مدينة ماندالاي الثانية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، فيما بدا أنه استعراض للقوة العسكرية. وقالت كريستين شرانر بورجنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة في ميانمار في نيويورك إن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أسفر عن 38 قتيلًا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى أكثر من 50 فيما يحاول الجيش تعزيز قوته.



