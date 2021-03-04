سارة الشامي :"حلمي تحقق بالعمل مع حسام علي في" حتة مني وإلهام شاهين جميلة جدًا" (خاص)



تُشارك الفنانة سارة الشامي حاليًا في حكاية "حتة مني"، المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "حكايات امرأة أربعينية" المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتبة وفاء ماهر، وسيناريو وحوار شهيرة سلام، وإخراج حسام على، وهو من بطولة الهام شاهين، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.





وقالت سارة الشامي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج حسام علي، مُعبرة عن سعادتها الكبيرة بالعمل معه.



وأوضحت سارة الشامي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "حتة مني" هو وجود المخرج حسام علي، مُضيفة:"أكتر حاجة حببتني في المشروع إن المسلسل مكتوب كويس اوي، الورق بجد تحفة، من أول ما قريت الورق وأنا تحمست جدًا، وكنت عايزة اشتغل مع حسام علي، والمشروع ده من المشاريع اللي اتبسطت وأنا شغالة فيها".



وأعربت سارة الشامي عن سعادتها الكبيرة بالعمل الفنانة إلهام شاهين، مُضيفة:"هي بجد جميلة جدًا وأنا بحبها ولما عرفتها على المستوى الشخصي حبيتها أكتر وأكتر، واتبسطت أوي معاها، واعتقد الناس هتحب المسلسل لما يتعرض".





وفي سياق آخر، تشارك الفنانة سارة الشامي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد"، وهو بطولة

حنان مطاوع، أحمد صيام، فتوح أحمد، نضال الشافعي، تيام قمر، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج شادي أبو شادي.