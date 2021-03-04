برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





يستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا على ملعب آل ساردار، في مباراة ستقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.





موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا يوم السبت الموافق 6 مارس 2021، الموافق 23 رجب 1442 هجريًا، بملعب آل سادار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أساسونا

تنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع المباراة عبر شاشتها.





التشكيل المتوقع لأوساسونا

سيرخيو هيريرا

خوان كروز – دافيد جارسيا – أدرياني هيرنانديز - ناتشو فيدال

إنيجو بيريز – جون مونكايولا – أوير – روبيرتو توريس

روبن جارسيا – جوناثان كاليري





التشكيل المتوقع لبرشلونة

تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجينو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان