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أمريكا: أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تلقى أكثر من 80 مليون شخص، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى صباح أمس الأربعاء، ووزعت 107 ملايين و28890 جرعة.

 

وتخص اللقاحات، كلا من شركتي "مودرنا" و"فايزر/بيونتيك" حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

ومنحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، 78.631.601 جرعة من اللقاحات ووزعت 102.353.940 جرعة.

 

وأوضحت المراكز الأمريكية، أن 52.855.579 شخصا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات، بينما حصل 26.957.804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول يوم الأربعاء.

 

وقالت المراكز، إنه جرى منح ما يصل إجمالا إلى 7.218.655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل.

 

وسجلت الولايات المتحدة 2350 حالة وفاة و66879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا يبلغ 29.456.377، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 531652، وفقًا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا.

 

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