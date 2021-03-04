د.حماد عبدالله يكتب: ثروات مشروعة وأخرى .... !!





كان الخبر الذى تصدر بعض وسائط الاعلام العالميه وأوردته بعض وسائلنا الاعلامية أيضاً ، ذلك الخبر الذى نشر عن تبرع أغنى أغنياء العالم بنصف رؤوس أموالهم للمشروعات الإجتماعية (مستشفيات وأدوية وأجهزة تعويضية وتعليم وغذاء ) وغيرهما من إحتياجات للشعوب الفقيرة - وأعتقد أن هؤلاء الأغنياء الأجانب لايسعون بهذا الإجراء الذاتى الى جنى منصب حكومى أو سياسى فى بلادهم ،كما لا أعتقد بأنهم يسعون أيضاً بهذة التبرعات السخية الى رضاء حكومى أو قيادة سياسية فى بلادهم أو لحصولهم على ميزة نسبية فى حيازة أراضى أو مشروعات حكومية ، وربما يسعون الى الحصول علي رضاء من الله عليهم ، أو قناعات متحضرة جدا ، بأن كل تلك الثروات المكتنزة لن تفيد ، حيث الأدب الشعبى المصري الذى يقول أن ( الكفن بلا جيوب ) !!.

والراصد لتاريخ هؤلاء المتبرعون الدوليون أنهم قد كونوا ثرواتهم من خلال نشاط محلى فى بلادهم ، وتطورت صناعاتهم وتجارتهم الى العالمية ، وإستطاعوا تكوين تلك الثروات الهائلة من خلال مستهلكين لأنشطتهم ومنتجاتهم فى كل أرجاء المعمورة ، وهنا وجدوا بأن حقا عليهم مساعدة فقراء العالم ومحتاجيه!!

وهنا السؤال ماذا عن أثرياء أمتنا العربية ؟

وماذا عن أثرياء أمتنا الإسلامية ؟ والذين يحضهم الدين الإسلامى على التكافل الإجتماعى و على عون الفقير والسائل والمحتاج والمسكين !!













ماذا عن هؤلاء الأثرياء الذين كونوا ثرواتهم من إرتفاع غير مبرر لأسعار البترول ، وعن إستغلال مخصصاتهم من أرباح فى هذة السلعة السوداء ، والتى كان لمصر دور عظيم فى نقل السعر من ( 4 دولار ) للبرميل الى ( أربعون دولار ) بين ليلة 6 أكتوبر1973 وضحاها !!ولم تعود أبدا تلك الأسعار الطبيعية مابين " 4 دولار " للبرميل و" خمسة دولار" للبرميل مرة أخرى ولن تعود ، وإكتنزت تلك البلاد وهؤلاء الأثرياء مليارات الدولارات ، والغريب فى الأمر ، بأنهم أودعوا تلك المدخرات وإستثمروها فى بلاد ( الفرنجة ) ، تلك البلاد ، التى تطوع أثريائها الى التبرع بنصف ثرواتهم لفقراء العالم !! .

أما عن أثريائنا المصريين ، فحدث ولا حرج !! فكل ما قيل عن أثرياء الغرب وأرصدتهم عن التبرع ، ينطبق العكس تماما على أثريائنا من المصريين بل والأكثر من ذلك أن مجمل ثرواتهم جائت من إحتكارات فى منتجاتهم من دم شعب مصر ، والأكثر من ذلك أغلبهم كونت ثرواتهم من فساد حكومى وإفساد من هؤلاء الأثرياء ومن نهب أموال البنوك ، ومن تخصيص أراضى فى زمن ( مغارة على بابا ) !! .

الفاحص والراصد لهؤلاء الاثرياء تجدهم حتى وعلى ما يعلنون عن تبرعاتهم ، ومساهماتهم في إنشاء مراكز علمية وصحية غير هادفة للربح ، حينما صدر قرار بضم هذه الأنشطة الى قانون الضرائب الجديد ، سارعوا بالصريخ والوقوف أمام تطبيق القانون وقاوموا تنفيذة ، كما يحدث اليوم فى وقوفهم ضد قانون الضرائب العقارية ، الذى سيكشف عن حجم ثرواتهم فى العقارات والأراضى وصدق الدكتور "محمود محى الدين "وزير الإستثمار الأسبق حينما قال بأن الأغنياء فى مصر ، يستخدمون الفقراء المصريون دروعا بشرية فى محاربة قوانين تهدف العدالة الاجتماعية في بلادنا !!

أين أثريائنا المصريون أمام تلك الظاهرة العالمية ، والتى كشفت عنها بعض وسائطنا الإعلامية فى خجل شديد !!



