آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

يخطط مسئولو الزمالك لاستغلال رحلة الفريق إلى تونس من أجل بدء مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي والذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

ويسعى مسئولو الفارس الأبيض للاجتماع مع وكيل أعمال ساسي في تونس من أجل التفاوض من جديد حول تخفيض مطالب ساسي المالية لتجديد عقد ساسي.

وألمح عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك إلى وجود انفراجة في تجديد عقد فرجاني ساسي مؤكدا أن النجم التونسي متمسك بالاستمرار مع القلعة البيضاء وإدارة كرة القدم في النادي واللجنة الثلاثية ستوفران جميع الاعتمادات المالية اللازمة للتجديد لساسي.