Advertisements

طارق الشناوي يكتب : تزوير في معلومات رسمية!

الخميس 04/مارس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


نبهنى القارئ الأستاذ محمد السيد رجب إلى أنه كان زميلا بمدرسة التوفيقية وجارا فى نفس الوقت للفنان الكبير يوسف شعبان، وكثيرا ما كانا يقطعان معا شوارع شبرا، ولهذا فإنه موقنا أن الفنان الكبير مواليد 1936، وليس كما أشارت كل الصحف 1930، بالفعل تواصلت مع نقيب الممثلين د. أشرف زكى وتأكدت أننا جميعا أخطأنا عندما أشرنا إلى أنه تجاوز التسعين، مع الأسف الموسوعة على (النت) مليئة بالأخطاء، ولا أعفى نفسى من الاستسلام أحيانا لتلك الموسوعة.

الخطأ الثانى صححه لى المخرج والمنتج السورى المعروف أنور القوادرى، عندما كتبت أن فيلم (معبودة الجماهير) من إنتاج (صوت الفن)، بينما هو إنتاج مخرجه حلمى رفلة.

الفيلم لعب بطولته عبد الحليم، وأدار تصويره وحيد فريد، وشارك فى ألحانه محمد عبد الوهاب، والثلاثة أصحاب شركة (صوت الفن)، فاعتقدت أنه إنتاجهم أيضا، الحقيقة على (التتر) تشير إلى اسم حلمى رفلة.

وسيبقى هناك خطأ لا أدرى كيف يتم إصلاحه؟ عندما استعدت (التتر) وجدت أن القصة السينمائية منسوبة للأديب يوسف جوهر، بينما السيناريو حلمى حليم، والحوار محمد أبو يوسف.

مصطفى أمين كتب طوال تاريخه قصتين للسينما، الأولى (فاطمة) بطولة أم كلثوم، و(معبودة الجماهير) الثانية، طبعا التليفزيون قدم له عددا من أعماله الروائية مثل (لا) و(صاحب الجلالة الحب)، و(الآنسة كاف).

مصطفى أمين تعاقد مطلع عام 65 مع رفلة على القصة السينمائية، وكتبها للجمع- للمرة الثالثة- بين زوجته فى تلك الأثناء شادية وعبد الحليم حافظ، وبالطبع لا يستطيع عبد الحليم فى عز نجوميته الاعتراض برغم أن المشكلة كامنة فى تحفظه على تاء التأنيث (معبودة)، فهو يرى أنه فقط يستحق هذا اللقب (معبود)، بعد إلقاء القبض على مصطفى أمين، بتهمة الجاسوسية، كانت التعليمات محو اسمه من كل ما هو منسوب إليه.

فيلم ضخم مثل (معبودة الجماهير) كان من الممكن أن يتوقف تماما كمشروع، من الواضح أن الدولة اشترطت على حلمى رفلة ليس فقط حذف اسم مصطفى أمين، ولكن ضرورة إضافة اسم بديل.

وبالطبع يوسف جوهر واحد من أهم الكتَّاب فى المجالين الأدبى والدرامى، أتصور ولست موقنا بالطبع أنه أضاف أشياء وتفاصيل للقصة السينمائية، ولكن قطعا هذا لا يمنحه تحت أى مسمى الانفراد على (التتر) بكتابة القصة.

عندما يأتى مثلا باحث لدراسة الأفلام الغنائية لن يجرؤ على إضافة اسم مصطفى أمين، لأنه غير موثق على (التتر)، بينما يؤكد الأرشيف الصحفى أنه مصطفى أمين، والكاتب يوسف جوهر لم ينف يوما اقتران (معبودة الجماهير) بمصطفى أمين.

الدولة أفرجت عن مصطفى أمين عام 74 بعد قرار عفو مباشر من الرئيس أنور السادات، وعاد اسمه كمؤسس هو وعلى أمين لجريدتى أخبار اليوم والأخبار وباقى الإصدارات الصحفية، وظل (تتر) الفيلم عصيا على الإصلاح، تزوير أجبرت كل الأطراف فى منتصف الستينيات على ارتكابه، ولكن استمراره يظل مسؤولية نقابة السينمائيين، ودورها حماية التراث السينمائى، الاعتراف بالخطأ يعنى بداية الإصلاح.

شكرا لكل من نبهنى لخطأ وقعت يوما فيه، نعم سأواسى نفسى وأقول ما يقع إلا الشاطر، إلا أن الأحمق هو الذى لا يصلح الخطأ، وقررت أن أحذو حذو الشُطار!!

[email protected]

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ يوم

خبر سار لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 13 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

08:51 ص

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات