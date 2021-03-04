طارق الشناوي يكتب : تزوير في معلومات رسمية!





نبهنى القارئ الأستاذ محمد السيد رجب إلى أنه كان زميلا بمدرسة التوفيقية وجارا فى نفس الوقت للفنان الكبير يوسف شعبان، وكثيرا ما كانا يقطعان معا شوارع شبرا، ولهذا فإنه موقنا أن الفنان الكبير مواليد 1936، وليس كما أشارت كل الصحف 1930، بالفعل تواصلت مع نقيب الممثلين د. أشرف زكى وتأكدت أننا جميعا أخطأنا عندما أشرنا إلى أنه تجاوز التسعين، مع الأسف الموسوعة على (النت) مليئة بالأخطاء، ولا أعفى نفسى من الاستسلام أحيانا لتلك الموسوعة.



الخطأ الثانى صححه لى المخرج والمنتج السورى المعروف أنور القوادرى، عندما كتبت أن فيلم (معبودة الجماهير) من إنتاج (صوت الفن)، بينما هو إنتاج مخرجه حلمى رفلة.



الفيلم لعب بطولته عبد الحليم، وأدار تصويره وحيد فريد، وشارك فى ألحانه محمد عبد الوهاب، والثلاثة أصحاب شركة (صوت الفن)، فاعتقدت أنه إنتاجهم أيضا، الحقيقة على (التتر) تشير إلى اسم حلمى رفلة.



وسيبقى هناك خطأ لا أدرى كيف يتم إصلاحه؟ عندما استعدت (التتر) وجدت أن القصة السينمائية منسوبة للأديب يوسف جوهر، بينما السيناريو حلمى حليم، والحوار محمد أبو يوسف.



مصطفى أمين كتب طوال تاريخه قصتين للسينما، الأولى (فاطمة) بطولة أم كلثوم، و(معبودة الجماهير) الثانية، طبعا التليفزيون قدم له عددا من أعماله الروائية مثل (لا) و(صاحب الجلالة الحب)، و(الآنسة كاف).



مصطفى أمين تعاقد مطلع عام 65 مع رفلة على القصة السينمائية، وكتبها للجمع- للمرة الثالثة- بين زوجته فى تلك الأثناء شادية وعبد الحليم حافظ، وبالطبع لا يستطيع عبد الحليم فى عز نجوميته الاعتراض برغم أن المشكلة كامنة فى تحفظه على تاء التأنيث (معبودة)، فهو يرى أنه فقط يستحق هذا اللقب (معبود)، بعد إلقاء القبض على مصطفى أمين، بتهمة الجاسوسية، كانت التعليمات محو اسمه من كل ما هو منسوب إليه.



فيلم ضخم مثل (معبودة الجماهير) كان من الممكن أن يتوقف تماما كمشروع، من الواضح أن الدولة اشترطت على حلمى رفلة ليس فقط حذف اسم مصطفى أمين، ولكن ضرورة إضافة اسم بديل.



وبالطبع يوسف جوهر واحد من أهم الكتَّاب فى المجالين الأدبى والدرامى، أتصور ولست موقنا بالطبع أنه أضاف أشياء وتفاصيل للقصة السينمائية، ولكن قطعا هذا لا يمنحه تحت أى مسمى الانفراد على (التتر) بكتابة القصة.



عندما يأتى مثلا باحث لدراسة الأفلام الغنائية لن يجرؤ على إضافة اسم مصطفى أمين، لأنه غير موثق على (التتر)، بينما يؤكد الأرشيف الصحفى أنه مصطفى أمين، والكاتب يوسف جوهر لم ينف يوما اقتران (معبودة الجماهير) بمصطفى أمين.



الدولة أفرجت عن مصطفى أمين عام 74 بعد قرار عفو مباشر من الرئيس أنور السادات، وعاد اسمه كمؤسس هو وعلى أمين لجريدتى أخبار اليوم والأخبار وباقى الإصدارات الصحفية، وظل (تتر) الفيلم عصيا على الإصلاح، تزوير أجبرت كل الأطراف فى منتصف الستينيات على ارتكابه، ولكن استمراره يظل مسؤولية نقابة السينمائيين، ودورها حماية التراث السينمائى، الاعتراف بالخطأ يعنى بداية الإصلاح.



شكرا لكل من نبهنى لخطأ وقعت يوما فيه، نعم سأواسى نفسى وأقول ما يقع إلا الشاطر، إلا أن الأحمق هو الذى لا يصلح الخطأ، وقررت أن أحذو حذو الشُطار!!



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