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الكشف عن موقف بايرن ميونخ من ضم هالاند

الخميس 04/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية ألمانية، عن موقف نادي بايرن ميونخ الألماني، من الحصول على خدمات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، ان هناك سببين تعوق نادي بايرن ميونخ، من التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

وأوضحت: ان السبب الأول وجود النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن، حتي صيف عام 2023، وسيرفض هالاند ان يكون احتياطيًا لأفضل لاعب في العالم في عام 2020.

أما السبب الثاني: سيكون من الصعب على البافاري، تحمل هذه الصفقة ماليًا، في الوقت الراهن، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأتمت: يوجد في عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، شرط جزائي يُقدر بـ 100 مليون يورو، وسيكون هذا اعتبارًا من صيف عام 2022.

وكان بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، كانت قد أكدت أن الشرط الجزائي في عقد هالاند، يصل إلى 75 مليون يورو فقط في 2022.

يذكر ان هالاند مطمع للعديد من الأندية الأوروبية الكبري في البريميرليج والليغا، وبالتحديد برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، ومانشستر سيتي وتشيلسي في إنجلترا.

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