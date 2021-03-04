عاجل.. وزير البترول المصري انخفاض 45% في دعم المواد البتروالية

كشف وزير البترول طارق الملا، اليوم الخميس، عن تراجع حاد في دعم المواد لبتروالية خلال النصف الأول من 2021.

وذكر " الملا " حلال تصريحات صحفية، أن دعم المواد البترولية هبط 45% في النصف الأول من العام المالي ( يوليو- ديسمبر) ليصل إلى 8.4 مليار جنيه، مقابل 15.2 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد" الملا" خلال تصريحات سابقة، أن مصر الغت جميع أنواع الدعم علي المواد البتروالية ماعدا، أسطوانة البتوجازات التى مازالت تدعم اسعارها.

وكانت لحكومة المصرية اعلنت تحرير اسعار المواد البتروالية من بنزين وسولار، ومازوت، لتخضع للسعر العالمي، وشكلت لجنة تجتمع كل ثلاث شهور لتعلن الأسعار الجديدة.