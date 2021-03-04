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وكالة الأنباء الكويتية: أمير البلاد يتوجه إلى أمريكا لإجراء فحوصات طبية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:33 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية، بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة.

 

وفي سياق آخر، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

 

 وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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