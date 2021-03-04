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هل يرحل ميسي إلى باريس سان جيرمان ؟

الخميس 04/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن آخر تطورات مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الإعلامي إدواردو إندا أن ليونيل ميسي يبحث عن منزل في باريس تمهيداً لإنضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد إدواردو إندا بأن البرغوث الأرجنتيني لم يحسم مستقبله حتى تلك اللحظة في حين ينتظر ميسي الرئيس الجديد والمشروع الذي سيقدمه قبل حسم مصيره بشكل نهائي.

وألمح إدواردو إندا أن مانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي البالغ من العمر 33 عاماً.

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