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تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبحت أيام محمود كهربا نجم الأهلي في القلعة الحمراء معدودة بعد أزمته الاخيرة مع موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول والتى علي اثرها قرر مجلس الادارة إيقاف اللاعب ومعاقبة ماليا بغرامة ٢٠٠ الف جنية

 

وبدأت أزمة كهربا مع موسيماني بعدما رفض اللاعب مصافحة المدير الفني في مشهد مؤسف وتطور الامور لينفجر المدرب غضبا وذلك عقب مباراة الأهلي والطلائع.

 

وحاول  كهربا الاستفسار مع موسيماني عن تعنته معه واتخاذ موقف منه في الفترة الاخيرة وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من قبل ولكن المدرب أكد للاعب أنه يقوم بالمداورة في الخط الأمامي بين عدد من اللاعبين.

 

وخرج كهربا عن النص عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة، حيث انفعل بشدة علي موسيماني في غرفة خلع الملابس ورفض مصافحته.


وقرر بعدها موسيماني وسيد عبدالحفيظ كتابه تقرير ورفعه لمجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب الذي علي الفور اتخذ قرار العقوبة ثاني ايّام مباراة طلائع وتم إبلاغ اللاعب بها الامر الذي اضطره للغياب عن المران.

 

وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

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