تايلاند تسجل وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 85 حالة.

وقالت السلطات الصحية التايلاندية، إنه "تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت السلطات التايلاندية، أن "من بين الحالات الجديدة 44 حالة عدوى محلية و10 حالات لأشخاص قادمين من الخارج".

ووفقًا لصحيفة بانكوك بوست، يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 26 ألفاً و162 حالة.

وأشارت إدارة السيطرة على الأمراض، إلى أن "حالة الوفاة تعود لمواطن تايلاندي 63 عاماً كان يعاني من مرض السكري.