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شريف بديع عن مشاركته في "ضل راجل" :"ياسر جلال أعماله جميلة وبتلمس الناس"(خاص)

الخميس 04/مارس/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب شريف بديع في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجي.

وقال شريف بديع في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور نقيب شرطة يُدعى "محمود" يتولى مهمة التحقيق في المشكلة التي يتعرض لها الفنان ياسر جلال خلال الأحداث.

وأوضح شريف بديع أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "ضل راجل" هو وجود الفنان ياسر جلال، مُضيفًا :"كنت حابب اتعرف عليه واشتغل معاه، خصوصًا إن دايما أعماله جميلة وليها هدف وبتلمس الناس".

وأشار شريف بديع أن أجواء التصوير، كانت ممتعة، ومريحة جدًا، وكان هناك نوع من التفاهم والترابط بين جميع الأبطال، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

مسلسل" ضل راجل "بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندى بهجت، مجدي فكري، علاء عرفة، وكوكبة مميزة من النجوم.

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