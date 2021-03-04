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أسعار جميع أنواع الخضار في مصر اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 10:09 ص
اسعار الخضار في مصر
اسعار الخضار في مصر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2021،  وسط تقارير من اتحاد الغرف التجارية تكشف عن هبوط اسعارها بنسب قوية خلال شعر فبراير الماضي.

 

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 4-3-2021 :

سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.

أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الوان  15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس  7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.


وكشف تقرير لاتحاد الغرف التجارية عن انخفضات قوية في اسعار الخضر بمصر خلال شهر فبراير، حيث   شهد  سعركيلو "البطاطس" تراجع  بنسبة 47.4% مسجلا في فبراير 2.5 جنيه مقابل 4.75 جنيه، كما تراجعت أسعار كيلو"الطماطم" بنسبة 33.8 % مسجلة 2.65 جنيه مقابل 4 جنيهات، وشهدت أسعار"الباذجان الأبيض العروس" انخفاضا بنحو33.3 % مسجلة 5 جنيهات للكيلو مقارنة 7.50 جنيه، كما انخفضت أسعار"الكوسة" لسجل سعر الكيلو 5.5 جنيه مقارنة 5.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.3%، وتراجع سعر كيلو "البصل" (ابيض/ذهبي) بنحو 7.7% مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.

 

وأضاف تراجعت أسعار كيلو "الخيار" بنحو 3.33% مسجلة 5 جنيهات مقابل 7.5 جنيه، كما انخفض سعر كيلو "الملوخية الخضراء" بنحو 33.3% مسجلا 8 جنيهات مقابل12 جنيها، وسجل سعر كيلو "الفلفل الأخضر الرومي" تراجعا بنحو 35.3% ليبلغ 5.50 جنيه مقابل 8.5 جنيه، فيما ارتفع سعر "الفاصوليا الخضراء "بنحو جنيه مسجلة 11 جنيها مقابل 10 جنيهات،كما زادت أسعار كيلو"السبانخ" مسجلة 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات.

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