رياح نشطة وأتربة على 3 مناطق بمكة المكرمة

تشهد منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وكتب المركز الوطني للأرصاد تغريده قال فيها إنّ الحالة تشمل (الخرمة، الموية، تربة، رنية) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وحذر المركز، سكان منطقة نجران، من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأشار المركز، إلى أن الرياح ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل (خباش، شرورة، نجران) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، بحسب صحيفة عاجل.