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طلاب الأول والثالث الإعدادي والثاني الثانوي الأزهري يؤدون امتحانات الترم الأول

الخميس 04/مارس/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت اليوم الخميس امتحانات اليوم السادس لطلاب الصف الأول الإعدادي الأزهرى المواد الثقافية، كما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادىة امتحان مواد القرآن الكريم والمواد الشرعية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان المواد العربية وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وإجراءات احترازية داخل اللجان.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، ‏أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، امس الأربعاء، خلال امتحانات ‏الصف الثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، وقد أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة ‏القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب- والنصوص والمطالعة.

و صرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم أن طلاب الأزهر والقائمون على الامتحانات من معلمين وموظففين قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالب وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.1%).‏

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