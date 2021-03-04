عاجل..الإسكان: تجهيز تسليم 19620 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم لمستحقيها بمشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان العاشر"بمدن(السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر)، بلغ نحو 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و 525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر، وذلك في إطار دفع العمل في تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لتوفير المسكن الملائم كعنصر أساسي ضمن سبل الحياة الكريمة.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الجاهزة للتسليم بـ"الإعلان العاشر"بيانها كالتالي: 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة) والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040، مضيفةً أن زيادة الطلب من المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، يعكس ثقتهم في المشروع، وكذا الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين من محدودي الدخل.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي طبقاً للترتيب التالى،) المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر كالتالي، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطن، و43827 بمدينة بدر، و 12646 محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينة 6 أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.