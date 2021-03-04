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مؤسس "أمهات مصر": ولي الأمر يتحمل مسئولية قيام الطالب بالغش

الخميس 04/مارس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، تصريحات ولي طالب ثانوي وأدمن إحدي جروبات الثانوية العامة خلال برنامج "جروب الماميز" المذاع علي قناة مدرستنا في حلقة أمس الأربعاء، حول الغش في الإمتحانات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن ولي الأمر كشفت عن قيام نجلها الطالب بإحدي فرق الثانوية العامة بالغش داخل اللجان، مبرره ذلك بحجة الظروف التي اضطرته للغش وبيئة تشجع الطلاب عليه وأيضا بحجة أن الامتحان يتم تسريبه ويتضمن أسئلة تعجيزية لا يستطيع حلها الطالب ولا المدرس فلجأوا للغش بينهم وبين بعض وانها تبريء ولي الأمر والطالب من عملية الغش.


وأوضحت عبير أن الغش حرام شرعا وقانونا ولا يوجد أي مبرر للقيام به، لافته أن أولياء الأمور يتحملون مسئولية تربية أبنائهم منذ نشأتهم علي العادات والقيم النبيلة وعدم الغش والاعتماد علي النفس والاجتهاد، وإذا خالف الطالب ذلك يرجع لعدم تربية الأبناء تربية سليمة، مستطرده: "الغش زي السرقة ولا يوجد فرق بينهم، ومفيش أي مبرر من أي نوع للقيام بالغش".

وأكدت عبير علي أن أغلب أولياء الأمور يحرصون علي تربية أبنائهم تربية جيدة وسليمة، حتي يكونوا رجال في المستقبل يتم الإعتماد عليهم ويخدموا بلدهم بنزاهة وشفافية وأمانة، موضحه أن من يقوموا بالغش هم حالات فردية وعادة يكون بسبب تقاعس من جانب أولياء أمورهم في توعيتهم وتربيتهم تربية سليمة وخلل في التربية، بالإضافة إلى غياب دور المدرسة والمعلم في الفصل.

ولفتت عبير النظر إلي أن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التي أشرف بتأسيسهم ويضمان أكثر من 130 الف ولي أمر من الأمهات، دائما يحرصان علي توعية الأمهات من خطورة الغش وتربية أبنائهم علي الإعتماد علي أنفسهم والاجتهاد ايا كانت الظروف لا يوجد مبرر لذلك.


واستطردت: "المشكلة الأكبر إن ولي أمر طالب الثانوي هذه أدمن لإحدي جروبات أولياء أمور الثانوية، يعني مسئولة عن جميع الأعضاء داخل الجروب، ولابد أن تتمتع بالعقلانية وأن تكون حكيمة وموزونة في تصريحاتها وحديها وأن تكون قدوة ومثال جيد يحتذي به أولياء الأمور في طريقة تعاملهم مع أبنائهم".

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