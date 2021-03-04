ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الترجي التونسي، نظيره الزمالك، يوم السبت 6 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الزمالك والترجي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل الزمالك مع منافسه تونجيث السنغالي، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الثانية، وأيضا تعادل بنفس النتيجة مع مولودية الجزائر في الجولة خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- الترجي 4 نقاط.

2- مولودية الجزائر نقطتين.

3- الزمالك نقطتين.

4- تونجيث نقطة واحدة.