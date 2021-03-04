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رقم جديد مميز لكريستيانو رونالدو في الدوريات الخمس الكبرى

الخميس 04/مارس/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، في فوز فريقه على سبيزيا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

حيث تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 89، ويقود يوفنتوس للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف على الأقل بكل من قدمه اليمنى، وقدمه اليسرى وبالرأس، في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وتابعت الشبكة، أن رونالدو تمكن من تسجيل 12 هدفًا بقدمه اليمنى و4 باليسرى و4 بالرأس.

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