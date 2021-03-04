Advertisements

عاجل.. الإسكان : انتهاء الأعمال الخرسانية لأعلى ناطحة سحاب بالعاصمة الإدارية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:22 ص
الشركة الصينية المنفذه
الشركة الصينية المنفذه
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج الإداري (C04)، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن هذا البرج يُعد أعلى ناطحة سحاب بنشاط إداري فى مصر بارتفاع 170 متراً، بمساحة 5250 م2، ويتكون البرج من بدرومين وميزانين و33 دوراً بنشاط إدارى.

 

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

 

ونقل المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشكلة لمتابعة المشروع، شكر وتقدير الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لجميع العمال والمهندسين القائمين على تنفيذ هذا المشروع، وعلى تفانيهم في أداء العمل في ظل الإجراءات الاحترازية المُشددة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال كلمته بالاحتفالية التى تم تنظيمها أعلى سطح البرج بهذه المناسبة، بحضور الدكتور أحمد البنا، مدير المشروع عن المكتب الاستشارى، دار الهندسة، والمهندس وانج زي، المدير العام التنفيذي لشركة (cscec) الصينية بمصر، والمهندس جين وين وي، مدير مشروع برج C04، وعدد كبير من المهندسين والعمال العاملين بالمشروع.

 

وعبر مسئولو شركة (cscec) الصينية بمصر، عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على تنفيذ المشروع، والذى يمثل نموذجاً للتعاون المثمر والبناء بين جميع الأطراف المصرية والصينية، والعمل بروح الفريق لإنجاز هذا المشروع، كما تقدم الدكتور أحمد البنا، بخالص الشكر والتقدير لأسرة المهندس أحمد خليفة، مدير المواد بالمشروع، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، وقام بتكريم أسرته خلال الحفل وتسليمهم درع المشروع.

 

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم العمال والمهندسين المتميزين العاملين بالمشروع، من الجانبين المصرى والصينى، وتسليمهم شهادات التقدير، وتم التقاط الصور التذكارية لمجموعة العمل بالمشروع.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العاصمة الادراية الجديدة العاصمة الادارية البرج C04 الاعمال الخرسانية اعلي ناطحة سحاب

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

رقم جديد مميز لكريستيانو رونالدو في الدوريات الخمس الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 13 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد صب أكبر برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء: صب خرسانة أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية حدث تاريخي

وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية مع البنوك الصينية الممولة لمشروع منطقة الأعمال المركزية

من عاصمة ناطحات السحاب.. مصر تعرض تجربة تنفيذ أطول برج في افريقيا بشيكاغو

شنجهاي جديدة على أرض مصر.. وزير الإسكان يشهد بدأ تنفيذ الهيكل المعدني لأعلى برج في أفريقيا

وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من الدور السادس بأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

08:51 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات