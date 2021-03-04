الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا شهدنا تقلبات جوية بالأمس على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أننا سنشهد اليوم سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية " بورسعيد العريش ورفح".



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على الإسكندرية أقل من الأمس، موضحًا أن الأجواء تستقر تدريجيا اليوم، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة لـ 20 درجة بارتفاع نحو درجتين عن الأمس.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة توالي ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، غير مؤثرة على الطرق والقيادة، موضحًا أنه يتبقى 17 يوم على انتهاء فصل الشتاء، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية بهذه الفترة، حتى لا يصابوا بنزلات البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

