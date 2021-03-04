صفحات الغش تتداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثاني الثانوي

تداولت صفحات الغش علي السوشيال ميديا امتحان اللغة الاجنبية الثانية والذي بدأ في الساعة التاسعة.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تحذر الطلاب من الغش لانه يعرض الطالب للمساءلة القانونية.



وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.



بالاضافة الي أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.