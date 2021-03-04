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115.1 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الخميس 04/مارس/2021 - 10:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 115.1 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 271 مليون.

                 

وأفادت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 115 مليوناً و 174 ألف حالة.

 

وبحسب بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تجاوز عدد المتعافين 65.1 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و559 ألف حالة.

 

وقد أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

 

ومن حيث أعداد الوفيات تصدرت الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.


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