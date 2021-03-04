المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخمي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بعد الأداء السلبي الذي حققته بالأمس ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشياً مقلصاً جزء كبير من الخسائر .









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11396 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة.









وقال أيمن فودة في تصريح خاص ل " فجر " أن من أهم أسباب هذه التراجعات هي أن السوق خالى تماماً من المحفزات إلا القليل على بعض الأسهم و التى لازالت فى تراجع نتيجة للبيع لدعم المراكز الاكثر هبوطا على الاسهم الأخرى .