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المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الخميس 04/مارس/2021 - 10:19 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخمي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بعد الأداء السلبي الذي حققته بالأمس ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشياً مقلصاً جزء كبير من الخسائر .


مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11396 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة.


وقال أيمن فودة في تصريح خاص ل " فجر " أن من أهم أسباب هذه التراجعات هي أن السوق خالى تماماً من المحفزات إلا القليل على بعض الأسهم و التى لازالت فى تراجع نتيجة للبيع لدعم المراكز الاكثر هبوطا على الاسهم الأخرى .

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