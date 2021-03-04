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إسلام حافظ ينضم لقائمة أبطال فيلم "آل هارون"

الخميس 04/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان إسلام حافظ على المشاركة في فيلم "آل هارون"، ومن المُقرر أن يقدم دور مهم ومحوري خلال الأحداث، وهو من إنتاج شركة مومنت برودكشن، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المُقبلة .

فيلم "آل هارون" من إخراج معتز حسام، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، بطولة أحمد وفيق، منذر ريحانة، عبير صبري، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، أمير صلاح الدين، محمد عز، هاجر الشرنوبي، منى فاروق، وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان والسيناريست إسلام حافظ التحضيرات لمسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل،وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة فقط، وهو ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن اخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ودرة، أحمد بدير، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمد لطفي، محمد ثروت.

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