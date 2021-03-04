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"الرقابة المالية " تصدر قرار بإيقاف التعامل علي سهم "سي أي كابيتال"

الخميس 04/مارس/2021 - 10:29 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
نيفين سمير
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أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية  قرار بإيقاف التعامل على سهم شركة سي أي كابيتال القابضة لحين قيام الهيئة بمراجعة دراسة القيمة العادلة للسهم.

وقالت الهيئة ففي بيان للبورصة المصرية إن ذلك للوقوف على مدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.

وحققت الشركة خلال عام 2020 صافي ربح خلال العام الماضي بقيمة 474.61 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 541.76 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2020 لتصل إلى 2.36 مليار جنيه، مقابل 2.63 مليار جنيه خلال 2019.

وعلى مستوى الأرباح المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 169.13 مليون جنيه، مقابل 83.98 مليون جنيه خلال عام 2019.

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