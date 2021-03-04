انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين بحضور رئيس الوزراء (فيديو)

أذاع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، لقطات تستعرض انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وشهد رئيس الوزراء، بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا.



كانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت الأحد الماضي، الموقع الإلكتروني لبدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.



وكان تم بدء تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، وعمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

