اليوم .. القباج تفتتح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات.. وتضع حجر الأساس لمجمع الخدمات ببنى سويف

تقوم نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الخميس بزيارة محافظة بني سويف، حيث تلتقي الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، في ديوان عام المحافظة في بداية الزيارة.



ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التضامن الإجتماعي المرحلة الأولي لدار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات ببني سويف.



وستشهد الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف والذي يقام علي مساحة 3500متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.



كما ستطلق نيفين القباج، قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة من مقر مجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف للاطفال والكبار بلا مأوي، حيث تضم القافلة 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية،و 200 بطانية، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الإجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية.



وتختتم وزيرة التضامن الإجتماعي الزيارة بتسليم 16 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم مؤسسة مستقبل الأمين، بالاضافة إلي تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.