اليوم .. بدء فترة بيع أسهم الخزينة لـ " الشرقية للدخان"

كشفت البورصة المصرية اليوم ، الخميس عن إعلان مجلس إدارة شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن موافقته علي بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراه خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم إجراء مزيد من الدراسات حول الأسلوب الأمثل للتصرف في رصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وسيتم بيع أسهم الخزينة خلال الفترة من 4 مارس الجاري إلى 6 مايو 2021 أو لحين بيع كامل الكمية.



