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اليوم .. بدء فترة بيع أسهم الخزينة لـ " الشرقية للدخان"

الخميس 04/مارس/2021 - 10:32 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم ، الخميس عن إعلان مجلس إدارة شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن موافقته علي  بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراه خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه سيتم إجراء مزيد من الدراسات حول الأسلوب الأمثل للتصرف في رصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وسيتم بيع أسهم الخزينة خلال الفترة من 4 مارس الجاري إلى 6 مايو 2021 أو لحين بيع كامل الكمية.

وحققت الشرقية - ايسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي

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