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عاجل .. التموين تضبط مخازن أدوية والبان أطفال غير مرخصة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:37 ص
مخازن ادوية والبان اطفال غير مرخصة
مخازن ادوية والبان اطفال غير مرخصة
الفجر الاقتصادي
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أكد مديرو المديريات بالمحافظات انهم يقومون يوميا بحملات على كل الانشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، والتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية ايضا للحد من انتشار فيروس كورونا .


وأشار مديرو المديريات الى ان تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن سواء على رغيف الخبز او منافذ صرف السلع التموينية، ونتاج لتلك التوجيهات فقد اعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط اكبر مخزن ادوية بشرية بدون ترخيص يحوي اكثر من 2000 عبوة، وضبط صيدلية بها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، وضبط مصنع اسمدة زرعية بدون ترخيص سجل صناعي وبدون رخصة مزاولة نشاط، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبيرة بغرض الغش التجاري، وتم ضبط ما يقرب من 10000 عبوة منتج نهائي بدون علامات وبيانات ومنتهي الصلاحية، وضبط 50000 كيلو مواد خام مجهولة المصدر، كما ضبطت المديرية 7000 لتر سولار بدون ترخيص داخل مزارع الدواجن بغرض التربح.

 

وفي محافظة بني سويف ضبطت المديرية مخزن ادوية بدون ترخيص، اضافة الى ضبط كميات كبيرة من ألبان الأطفال والأدوية داخل مخزن بمحافظة الاسماعيلية، وضبطت المديرية 269 كيلو من المبيدات وضبط 71.050 كيلو اسمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وغير مرخصة، وفي الاقصر ضبطت المديرية 360 كيلو فراخ اوكراني مجمدة و32 لفة سلك كهرباء وسلك دش مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل احد المخازن الغير مرخصة، كل هذه المحاضر تم توجيهها الى الجهات المختصة للتحقيق.

 

هذا وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية انها مستمرة في توجيه الحملات من مفتشي القطاعات بها لضبط الاسواق والحد من الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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