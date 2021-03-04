"رئيس حدائق الحيوان": تعاقدنا على 3 زرافات ودب روسي وكنغر أحمر (فيديو)

علق الدكتور محمد رجائي، رئيس الحدائق المركزية لحدائق الحيوان، على مرور 130 عاما على إنشاء حديقة الحيوان، قائلًا: "بذلنا جهدا كبيرا وبخاصة في محور الحياة البرية داخل الحديقة والعناية بصحة الحيوانات وتدبير حيوانات جديدة وأطلقنا خطة إكثار مهمة جدا أسفرت في زيادة عن أعداد الحيوانات، وقمنا باستغلال هذه الزيادة بشكل جيد، عندما استطعنا تبديل وتدبير حيوانات لم تكن موجودة لدينا".



وأضاف "رجائي"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس،: "حصلنا على زرافة جديدة دون تحمل أي تكلفة، فقد حصلنا عليها عن طريق استبدال حيوانات زائدة في الحديقة، فقد حصلنا على 3 زرافات واحدة منهم نفقت في فترة الضمان، كما حصلنا على الكنغر الأحمر والدب الروسي والمها العربي وملئنا بيت الزواحف بأعداد كبيرة من الثعابين والحيوانات".



وتابع: "سنعمل على تدبير الفيلة في الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن حديقة الحيوانات عادت كما كانت وأصبحت تتسم بالنظافة في الطرق والترع والبحيرات، ونرعى الحيوانات ونحرص على نظافة بيوت الحيوانات وعدم خروج روائح كريهة منها.



وأردف: "خصصنا مقاعد خشبية جديدة للزوار لكي تساعدهم على تناول وجبات خفيفة في إطار المظهر الحضاري، كما خصصنا مناطق خدمات كثيرة وطفطف للتنقل لكبار السن والأطفال، ومنطقة ملاهي كاملة تحتوي على سيارات تصادمية وقريبًا سنطلق بدالات في المصارف المائية، كما عادت جزيرة الشاي إلى رونقها".

