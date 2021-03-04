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خسائر"سماد مصر" تتراجع بنسبة 76.2% خلال 2020
الخميس 04/مارس/2021 - 10:38 ص
نيفين سمير
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اعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن القوائم المالية عن العام الماضي، حيث أسفرت النتائج عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 76.2 % على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، عن تسجيل الشركة خسائر بلغت 456.17 ألف جنيه خلال 2020، مقابل خسائر 1.92 مليون جنيه خلال 2019 ـ حيث وصلت خسائر مالكي الشركة الأم نحو 461.15 ألف جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بقيمة 2.02 مليون جنيه خلال 2019.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 25.15 مليون جنيه، مقابل 30.9 مليون جنيه خلال 2019.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال 2020 لتسجل 1.47 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.12 مليون جنيه خلال 2019.
يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 1.17 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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