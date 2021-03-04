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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس
الخميس 04/مارس/2021 - 10:45 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.52 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 4.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6207.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.99 نقطة ليصل إلى مستوى 4652.50 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4843.87 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 70 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3394 صفقة.
وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي الصناعة والنفط والغاز بنسبة 0.12%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 1.63%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي.
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