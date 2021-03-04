Advertisements

تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس

الخميس 04/مارس/2021 - 10:45 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع  جماعي للمؤشرات، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.52 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 4.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6207.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.99 نقطة ليصل إلى مستوى 4652.50 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4843.87 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 70 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3394 صفقة.


 وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي الصناعة والنفط والغاز بنسبة 0.12%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 1.63%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ أقل من ساعة

رقم جديد مميز لكريستيانو رونالدو في الدوريات الخمس الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

08:51 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات