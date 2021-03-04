تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.52 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 4.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6207.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.99 نقطة ليصل إلى مستوى 4652.50 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4843.87 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 70 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3394 صفقة.







