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روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا بمقاطعة كالينينجراد

الخميس 04/مارس/2021 - 10:46 ص
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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ألفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينجراد، غرب البلاد.

 

وأصدرت هيئة الأمن الفدرالية، بيانًا أعلنت فيخ أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

 

وقالت هيئة الأمن الفدرالية، إن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

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هجوم ارهابي مقاطعة كالينينجراد روسيا

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