0.73% تراجع بمؤشر سوق دبي المالي مع بداية التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% خاسرًا 19.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2570.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 42.1 مليون سهم محققة ما قيمته 69.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة لعدد 31 سهماً.













وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والنقل بنسبة 1.30%، 0.34%، على التوالي.