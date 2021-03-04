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0.73% تراجع بمؤشر سوق دبي المالي مع بداية التعاملات

الخميس 04/مارس/2021 - 10:47 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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استهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% خاسرًا 19.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2570.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 42.1 مليون سهم محققة ما قيمته 69.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة لعدد 31 سهماً.



وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والنقل بنسبة 1.30%، 0.34%، على التوالي.
 
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.50%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.18%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.03 مليون ورقة بقيمة 22.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.

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