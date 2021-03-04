مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% بمستهل التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.11% رابحاً 1.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1475.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 1.018 مليون دينار بحرينى.









وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.17% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.