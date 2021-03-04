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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:52 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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استهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسرًا 14.39 نقطة ليصل إلى مستوى 9295.89 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% خاسرًا 155 نقطة ليصل إلى مستوى 26010.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.
 
وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.15%، ثم قطاعي المواد الأساسية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.21%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.05%.
 
وقفز 69 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 8.21%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.43%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.57%، وتراجع 104 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 3.49%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 2.87%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 288.9 مليون ريال سعودي.

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