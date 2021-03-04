وفاء عبده موظفة في وزارة التموين في مسلسل 'وراء كل باب' (خاص)

أعربت الفنانة وفاء عبده عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل " وراء كل باب " ، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



وقالت 'وفاء ' في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" بأنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور موظفة فى وزارة التموين تُدعي "سهير" ، لافتة أن معظم مشاهدها مع الفنان القدير أحمد خليل.



وأشارت "وفاء" أن ترشيحها للمسلسل جاء من خلال المخرج أحمد خالد أمين ، مشيرة أن كواليس العمل كانت جميلة جداً وملئية بالبهجة والسرور كما أن كاست الإخراج رائع وفى منتهى الذوق والأخلاق.



وأختتمت وفاء حديثها بأنها سعيدة بتلك التجربة موضحة أن مسلسل "وراء كل باب" ليس أول عمل بينها وبين الشركة المنتجة سينرجي وكانت آخر عمل قدمته معهم مسلسل "إلا أنا" ، بالإضافة إلى أن معظم الممثلين الذي تعاونت معهم فى المسلسل كانوا أصدقاء لها وتعاونت معهم سابقاً في عدد من الأعمال سواء مسرح أو فيديو.



مسلسل "وراء كل باب"، وهو عبارة عن مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات، ويوسف عثمان يمثل الحدوتة الثانية بعنوان "يوم من الأيام"، ويشاركه البطولة الفنان القدير أحمد خليل، الحكاية من تأليف يسري الفخراني وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف من إخراج أحمد خالد أمين، ومن المفترض أن يتم عرضه أول شهر مارس القادم.