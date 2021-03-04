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الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

ويرغب موسيمانى فى التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا شريف دابو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد تألق اللاعب مع الفريق ببطولة الدوري المصري.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.

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