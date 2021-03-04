رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة: حجم الاستثمارات بلغ 5.4 مليار جنيه (فيديو)

قال المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، إن تكلفة استثمارات الإسكان بالمدينة وصلت إلى 1.1 مليار جنيه في سكن مصر بواقع 110 عمارة بمساحة تتراوح بين 115 حتى 130 متر وهي عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب وتم حجز أكثر من 70% من الوحدات، وهناك وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بواقع 1584 وحدة سكنية.

وأضاف "عبدالله"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "نسابق الزمن لكي نكون في 30 يونيو المقبل أول المدن الجيل الرابع التي تفتتح في مصر.



وتابع رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، أن وحدات الإسكان الاجتماعي ستكون في متناول الجميع، وستكون من اوائل المدن الموجودة في الإعلان القادم، مضيفًا: "وفرنا شبكات المياه وشبكات الصرف وشبكات الكهرباء، واستطعنا توفير محطة آبار كحل عاجل لتغذية العمارات بالمياه، إذ أثبتت وزارة الصحة والسكان أن العينات صالحة للاستخدام الآدمي، وهي مياه معدنية، وعرضت علينا بعض الشركات الحصول على حق انتفاع من هذه الآبار".



وأكد، أن المدينة تعمل على تدشيشن محطة مياه عملاقة بواقع 125 ألف متر مكعب، تبلغ المرحلة الأولى منها 25 ألف متر مكعب، متوقعًا أن تكون مكتملة تماما في نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في قطع الأراضي الكبيرة بلغ ملياري جنيه في العام الماضي فقط، لكن ما جرى انفاقه على استثمارات المدينة إلى الآن يبلغ 5.4 مليار جنيه مثل قطع أراضي إسكان متميز وفيلات ونتوقع تسليمها للمواطنين في شهر سبتمبر المقبل.

