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موعد مباراة إنتر ميلان وبارما اليوم في الدوري الإيطالي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين إنتر ميلان ونظيره بارما، اليوم الخميس، على ملعب اينيو تارديني، في إطار الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية.

وسيقاتل إنتر ميلان للفوز باللقاء؛ والمحافظة على صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، ومواصلة الهيمنه على البطولة.

فيما يسعى بارما لتحقيق نتيجة إيجابية؛ لتعويض سلسلة الخيبات التي يعاني منها منذ انطلاق الموسم الحالي، إلى جانب محاولة الهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ويعتلي إنتر ميلان صدارة جدول الترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، جمعهم من 24 مباراة، فاز في 17 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، مقايل هزيمتين.

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